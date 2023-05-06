樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」今年找來韓國的李多慧加入應援，6日首度與林襄同台，對於先前「后不見后」的傳聞，林襄笑說覺得滿有趣的，自己是因為行程早早排定才會在今天首度與李多慧同台，「那些都是網路謠言，大家不要亂聽信。」

李多慧上月底來台初應援，林襄正好在日本工作，直到今天雙姝才首度「合體」，下午2人先到戶外舞台區與球迷互動，比賽開打後2人也會一同為球隊應援。

樂天女孩李多慧（左）與林襄（右）6日首度同台登場。（范揚光攝）

與李多慧初次見面，林襄特別準備了2句韓文向李多慧打招呼，「因為多慧從韓國來，想用她的語言跟她打招呼，所以說了：『你好，我是林襄，很高興見到你。』聽說她喜歡臭豆腐，我也滿喜歡的，可以帶她去家裡附近吃小吃。」

聽到林襄用韓文跟自己打招呼，李多慧用中文說了「可愛」，她表示，還沒見到林襄前就一直很期待能夠見到面，真的見面後覺得林襄真的很可愛又很漂亮，希望2人的感情可以趕快變更熟。

林襄也表示，會想跟李多慧學習舞蹈，「她的表情很豐富、舞蹈也很厲害，我看她的舞蹈影片真的覺得像是韓國女團，衷心佩服，希望有一天我也能跳得更她一樣厲害。」

之前被傳2人是「后不見后」，林襄也覺得很有趣，「球賽前就已經排好工作，剛好都沒有班才會拖到今天才見到多慧，那些都是網路謠言，大家不要亂聽信。」李多慧也說，自己本來就很期待跟林襄見面，希望奇怪傳聞不要再出現。