雲林縣二崙鄉西瓜節選出西瓜王廖金昌，由兒子廖營餘（左二）代父受獎。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣二崙鄉西瓜種植面積近230公頃，是雲林西瓜的主產地之一，6日「二崙西瓜節」在自強果菜市場登場，準備1萬台斤西瓜讓大家免費享用，吸引上百名吃瓜民眾，不少人吃完後大讚「又甜又沙」，買回去與家人分享，活動最後選出「西瓜王」，由果農廖金昌的43台斤大西瓜雀屏中選。

「二崙西瓜節」是二崙鄉西瓜農的重要節日，每年5月瓜農都會精挑細選最滿意的西瓜參加「選美」，之前3年因疫情停辦，今年恢復辦理，雲林縣長張麗善、二崙鄉長鍾東錦、縣農會總幹事簡明欽等人參加開幕儀式，現場人潮滿滿，1萬台斤西瓜讓民眾免費「吃免驚」，天氣炎熱買氣超旺。

張麗善表示，雲林縣是西瓜種植大縣，種植面積約1000公頃，年總產量約1萬8000公噸，占全台16％左右，4、5月是雲林西瓜盛產期，今年因降雨量少，加上使用濁水溪肥沃溪水灌溉，西瓜甜度上看15度，甜美多汁又香又沙，歡迎全台民眾來雲林品嚐、採購西瓜，營養又消暑。

張麗善說，為鼓勵瓜農提升西瓜栽種技術，特別規畫西瓜評鑑活動，透過專家學者針對外觀、甜度、口感，篩選出優質西瓜，藉以建立雲林西瓜品牌，今年西瓜評鑑報名非常踴躍，分別選出4大組別前3名，另選出雲林西瓜王廖金昌，由廖金昌兒子廖營餘代父受獎。

縣農業處長魏勝德指出，西瓜富含胡蘿蔔素、茄紅素、維他命A、B及礦物質等，營養價值高，今年氣候合宜，二崙地區西瓜品質更勝往年，香甜多汁、清爽解渴，5月正值西瓜最佳賞味期，鼓勵民眾展現綠色行動力，多選購雲林當季果品，支持在地農民。