新竹市政府與新竹內天后宮合作舉辦的「2023竹塹媽祖文化祭」6日熱鬧登場，媽祖下午從舊北門位置鄭氏家廟出發，巡經竹塹4個城門駐駕，並開放信眾「鑽轎腳」消災解厄，現場也有城門簡介，盼藉由結合新竹在地文化的活動，找回被遺忘的古城門。新竹市長高虹安也特地到鄭氏家廟發放茶飲，讓民眾消暑解渴，也邀請民眾體驗古城的歷史魅力。

高虹安表示，媽祖是台灣人民最重要的心靈依靠，「三月瘋媽祖」更是重要信仰活動，在每年元宵之後到農曆三月廿三之間，包括白沙屯拱天宮及大甲鎮瀾宮等各地媽祖的遶境活動，都吸引上萬民眾熱烈參與，而新竹也有熱鬧的遶境活動，今年內天后宮將遶境結合新竹在地特色舉辦文化祭，盼增加民眾對竹塹古城歷史的認識。

新竹內天后宮建廟迄今275年，是當地重要的宗教信仰中心，全年香火鼎盛、信徒絡繹不絕，每年農曆3月舉辦媽祖繞境出巡，也是新竹一大宗教盛事。主要科儀有祈安典禮、上轎、起駕、駐駕、祈福、祝壽、回駕及安座等典禮，除了具有宗教意義外，也同時有安撫人心的作用。

內天后宮董事長林振森說，今年竹塹媽祖文化祭，從上午8時展開車巡遶境，下午2點左右則在鄭氏家廟開始徒步遶境，吸引近3千人參與，步行隊伍更長達1公里，讓活動進入另一個高潮，媽祖巡經竹塹四城門時，也短暫停駕半小時，並開放信眾「鑽轎腳」消災解厄。

市府民政處指出，新竹市現在僅存的城門只有東門（迎曦門），此次遶境從古城北門（拱宸門）位置出發，途經南門（歌勳門）、東門（迎曦門），最後抵達西門（挹爽門），現場除有媽祖駐駕以外，也會有城門簡介，盼藉由活動找回被遺忘的古城門。