家樂福開賣「家樂福ｘ傳說對決端午聯名獨家系列」。（家樂福提供）

消費族群世代接續，當年輕消費者逐漸晉升成為主力消費層，如何讓年輕人產生想要進入賣場的動力，需要與時俱進創造有共鳴的話題，家樂福積極與年輕族群溝通，從去年的校園咖啡競賽，到最近的全台校園烘焙大賽，皆迴響熱烈已持續籌備接續賽事，在商品面的部分，今年底更結合許多人氣動漫卡通IP聯名系列商品與換購，增加年輕消費族群進入賣場的購物意願。

家樂福支持年輕族群投入運動賽事，籌辦半年時間，首度跨界與全台最大玩家參與度最高的電競聯賽「Garena傳說對決」合作，評估節慶商品中，年輕族群喜愛的端午節粽子成為IP聯名首選商品，並且領先通路，首創賣場內舉辦家樂福盃電競賽事，與玩家聚會的粉絲快閃店，讓年輕族群主動踏入賣場，提供可發揮自我才能與展現自信的舞台。

今（6日）下午家樂福內湖店特舉辦「家樂福Ｘ傳說對決跨界聯名新品發表會」，也於同日上午舉辦「家樂福Ｘ傳說對決中路單挑賽」，現場256位玩家參加競賽，與超過800位電競粉絲共襄盛舉，發表會邀請貴賓《傳說對決》王儀哲產品經理，與家樂福黃翠華商品部總監代表，以傳說對決有名的對戰地圖，雙品牌LOGO插旗結合，象徵通路與電競跨界聯名的新里程碑。

同時，宣布全台家樂福開賣「家樂福ｘ傳說對決端午聯名獨家系列」新商品：《傳說中的粽子》、《傳說中的包子》、《inLove Café(換裝) 》，還有粉絲們最期待收藏的周邊贈品，也於發表會中亮相4款極具人氣禮物：保冷袋、多功能置物架等。