北京市人民政府門戶網站6日消息，北京冬奧組委與國際奧會等各方面共同舉辦了一屆「簡約、安全、精彩」的奧運盛會。積極組織收入，加強資金統籌，強化預算管理，落實節儉辦賽，保障賽事各項資金需求。北京冬奧組委收入153.9億元人民幣，折合約22.89億美元；支出150.4億元人民幣，折合約22.37億美元；結餘3.5億元人民幣，折合約0.52億美元。

北京冬奧組委稱，北京冬奧組委的收入主要來源於四個方面：

一是國際奧會資助37.8億元（人民幣，下同），是國際奧會按協議分配給主辦城市的國際市場開發收入和電視轉播權收入分成。

二是市場開發收入111.3億元，是北京冬奧組委根據《主辦城市合同》，在國際奧會授權下實施的國內市場開發和特許經營收入。

三是其他收入4.8億元，包括利息、收費卡和資產處置等各類其他收入。

四是票務收入，按照疫情防控要求，為保障涉奧人員和觀眾的健康安全，北京冬奧組委未銷售門票，無票務收入。

北京冬奧組委稱，北京冬奧組委的支出按性質和用途劃分為八個方面，分別是：

一是體育競賽支出13.3億元。二是場館設施支出18.7億元。三是技術系統支出23.2億元。四是賽時服務支出23.6億元。五是儀式、宣傳和文化活動支出15.7億元。六是辦賽保障支出15.5億元。七是人力資源相關支出28億元。八是賽事運營支出12.4億元。

按照中國人民銀行2022年公布的美元對人民幣匯率平均值6.726折算。