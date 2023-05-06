南化6年1次的廟會盛事逢全台最高溫，廟會遶境人員頂著豔陽苦不堪言。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市南化區正逢6年1科儀廟會盛事，北寮里6日再飆全台高溫攝氏40.1度，2000人頭頂著豔陽遶境，鋼管辣妹敬業撐傘表演，時值山區芒果產季，果農哀號一堆芒果被曬成果乾掉落，南化區長徐全利拜託各里長廣播提醒多喝水，防範高溫工作中暑。

中央氣象局繼日前公告北寮里飆破38度全台最高溫，6日又在當地測到全台最高溫，這次再飆到40.1度。

正逢南化區南化里天后宮舉辦6年1度的廟會科儀，地方有30多個陣頭共有2000人參與遶境盛事，居民抱怨熱到不敢出門，怕會撐不住中暑。

南化天后宮的廟會遶境隊伍約有2000人，必須從下午1時30分起遶行庄頭到晚間9時許，下午正值高溫，廟會人員吃足苦頭，頻頻沾溼毛巾擦汗，一群站在吉普車頂的鋼管辣妹只能一邊撐傘，一邊跳起鋼管舞。

正值山區芒果產季，果農被迫硬著頭皮頂著豔陽天出門整理果園，卻發現果園內的芒果被炙熱陽光曬到乾扁，直接落果，甚至果樹欉乾到發黃落葉，直呼梅雨沒水還遇高溫，種植作物損失慘重。

南化區長徐全利表示，北寮里會測得全台最高溫，是因為當地有氣象局的測候站，不表示其他各里溫度就比較低，周遭各里居民都反應被曬得受不了，他已要求各里長廣播請大家多喝水，防範高溫工作容易中暑，作好必要的防曬措施。