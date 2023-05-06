大陸央視新聞用戶端6日報導，北京市豐台區北京長峰醫院4月18日發生造成29人死亡重大火警事故。案發當日，北京市公安局豐台分局以涉嫌重大責任事故罪對相關責任人員立案偵查，後對北京長峰醫院及施工單位15人刑事拘留，目前該案正在偵查中。大陸最高人民檢察院已掛牌督辦。

據報導，為依法嚴厲打擊危害安全生產刑事犯罪，保護人民群眾生命財產安全，大陸最高檢對北京長峰醫院重大火災事故案掛牌督辦，要求北京市檢察機關充分發揮檢察職能作用，協同公安機關及有關部門，依法查明各方責任，夯實案件證據基礎，依法懲處相關犯罪，維護被害人合法權益；同時，強化溯源治理，助推安全生產風險防範和綜合治理。

北京長峰醫院火災事故暴露出安全生產隱患排查整治不到位、安全生產責任不落實等問題，檢察機關將持續加大對危害生產安全刑事犯罪打擊力度，以落實最高檢「八號檢察建議」為抓手，督促相關職能部門加強和改進安全生產監管工作，抓早抓小抓苗頭、抓制度規範落實、防患於未然，切實保護人民群眾生命財產安全。