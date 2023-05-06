日本經濟新聞今天報導，在中國經濟力的背景下，許多國家相繼跟台灣斷交，日本為了不讓台灣友邦太向中國傾斜，傾力跟台灣友邦進行對話。

日本外務大臣林芳正日本時間今天訪問南美洲國家巴拉圭，跟總統當選人潘尼亞（Santiago Pena，另譯：貝尼亞）等人會面。巴拉圭是台灣在南美洲唯一的邦交國。

林芳正跟潘尼亞都認為，將維持及強化「基於法治的自由且開放的國際秩序」，並就烏克蘭及包括中國在內的東亞情勢交換意見。

林芳正還跟巴拉圭外交部長阿里歐拉（Julio César Arriola Ramírez）會談，阿里歐拉也同意日本提出的「自由且開放的印度太平洋」。

報導指出，日本至今重視跟台灣維持外交關係國家的接觸。根據日本外務省公布的資料，首相岸田文雄政府上任1年7個月以來，包括首相、外務大臣及外務副大臣，至少已跟台灣9個友邦的總理或部長協商過；林芳正2022年日本黃金週長假期間，也曾前往帛琉訪問。

今年日本黃金週長假，除了林芳正出訪巴拉圭外，外務副大臣武井俊輔也出訪太平洋島國吐瓦魯。

從總統蔡英文2016年上任以來，已有9個台灣友邦轉向跟中國建交，讓台灣邦交國從22國減至13國，最近一個斷交例子是今年3月的中美洲國家宏都拉斯。

巴拉圭今年4月30日總統大選的爭論焦點之一，就是要不要繼續跟台灣保有外交關係；雖然最後是執政黨的潘尼亞贏得大選，但跟台灣斷交已帶有幾分現實。

對新興國家或發展中國家來說，中國作為吸引投資及產品出口國來說，確實具有一定的吸引力。有看法指出，中國施加外交攻勢意圖加深台灣在國際社會孤立的印象。

日本在跟台灣關係深化的國家進行對話時，重視共享「法治」及「自由且開放的印度太平洋」，另外考量到中國擴張主義行動跟這些國家確認團結，為了不讓台灣在國際社會不受孤立，希望這些國家能有一定的參與。

對「台灣有事」（台灣發生事態）的憂慮也是背後因素之一。一旦中國像俄羅斯侵略烏克蘭一樣欲武統台灣時，能夠期待這些跟台灣友好的國家在協助台灣方面扮演呼籲國際合作的角色。

日本今年擔任輪值主席國的七大工業國集團（G7）對有關兩岸問題的基本態度，就是反對藉由武力片面改變現狀及要求和平解決。

5月19日起將在日本廣島舉行的G7峰會，將成為一個宣示基於法治堅守國際秩序決心，及主張跟新興國家和發展中國家共享的場域。