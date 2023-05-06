俄羅斯總統蒲亭2014年對烏克蘭發動攻擊，根據美國前總統柯林頓說法，蒲亭早在2011年就曾告訴柯林頓，他不認同保障烏克蘭領土完整性的「布達佩斯備忘錄」，也不受約束。

1994年簽署的「布達佩斯備忘錄」（Budapest Memorandum） 是由俄羅斯、美國和英國共同簽署，向烏克蘭保證其「領土完整和政治獨立」將獲尊重，以換取烏克蘭將境內核武全數送往俄羅斯。

英國「衛報」（The Guardian）報導，柯林頓（Bill Clinton）披露此事，令人懷疑美國和其歐洲盟友是否應該對2014年俄羅斯吞併克里米亞（Crimea）並攻擊烏克蘭頓巴斯（Donbas）地區一事做更妥善的準備。

「布達佩斯備忘錄」由時任俄羅斯總統葉爾欽（Boris Yeltsin）、時任美國總統柯林頓，以及時任英國首相梅傑（John Major）分別代表俄國、美國和第三擔保國英國共同簽署。

柯林頓表示，他曾於2011年在瑞士達沃斯（Davos）登場的世界經濟論壇（World Economic Forum）與蒲亭（Vladimir Putin）交談，當時蒲亭提到這份備忘錄的問題。

柯林頓昨天在紐約猶太文化與社區中心「第92街Y」（92nd Street Y）的公開場合上說：「蒲亭於2011年，也就是他拿下克里米亞的3年前告訴我，他不認同我與葉爾欽達成的協議，不同意要是烏國放棄核武，就尊重烏克蘭的領土完整性。」

柯林頓表示：「蒲亭對我說，『我知道葉爾欽贊同你、梅傑和北大西洋公約組織（NATO），但他從來沒有讓它（備忘錄）在俄羅斯國會通過。我們也有極端民族主義者。總之我不認同、不支持，也不受備忘錄約束』。」

柯林頓說：「從那天起我就知道，這（蒲亭發動攻擊）是遲早的事。」

蒲亭曾於1999年和2008年分別對車臣和喬治亞發動入侵。

蒲亭2014年併吞克里米亞後，聲稱俄羅斯不受布達佩斯備忘錄約束，是因為烏克蘭當年爆發「廣場革命」（Maidan Revolution）以及基輔政府更迭，代表烏克蘭已經成了不同國家，「就這個國家而言，我們沒有簽署過任何強制性文件」。

不過，蒲亭與柯林頓的談話內容，顯示蒲亭早在烏克蘭發生廣場革命的幾年前，就已經決定不遵守協議。