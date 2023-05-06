台北場街頭歌唱爭鋒賽6日在北市雙園國中登場，比賽前三名出爐，分別為第一名柯翰宗（左五）、第二名吳靖綸（左四）、第三名張美萍（左六）。（張芷瑜攝）

旺旺中時全台巡迴公益演唱會活動邁入第10年，2023年將邀請素人歌手全台巡迴公益演出，此次台北場街頭歌唱爭鋒賽6日在北市雙園國中登場，召集愛唱歌的原住民、新住民及民眾參加，共有100多位參賽者角逐前三名，奪得第一名的參賽者柯翰宗表示，能獲得第一名的殊榮真的很驚訝開心，現在唱歌是業餘興趣，希望未來有機會能當真正的歌手。

街頭歌唱爭鋒賽6日在北市雙園國中演藝廳登場，台北市議員應曉薇辦公室主任、北市原住民事務委員會主委巴干・巴萬、雙園國中校長白玉鈴等嘉賓都到場支持，也有北市文化局、北市原住民事務委員會、雙園國中、點唱家企業有限公司、米娜展業公司的協助，讓比賽能順利舉辦。

上午初賽有100多名愛唱歌的民眾報名，最後徵選出10位優勝者參加下午複賽，並選出3位進入全台總決賽，在激烈競爭下，比賽前三名出爐，分別為第一名柯翰宗、第二名吳靖綸、第三名張美萍，各可獲得10000元、5000元、3000元獎金及獎杯，以及獎品米娜VINA智能電膜。

擔任本次活動評審的林喬安表示，很榮幸擔任評審，因為喜歡音樂，希望透過公益推廣，大家可以用充滿故事的歌聲療癒更多人，此次高手雲集，選手評分差距小，是十分享受的音樂饗宴，她也勉勵參賽者，成為歌手前有段很辛苦的路要走，但每走的一步都算數，舞台站久了就是你的。

奪得第一名的參賽者柯翰宗表示，一直都很喜歡唱歌，也有街頭藝人證照，想要更多可以唱歌表演的舞台，平常都在通勤或散步時間練歌，因為選手們實力都很好也激發他的鬥志，頒獎時能獲得第一名的殊榮真的很驚訝開心，現在唱歌是業餘興趣，希望未來有機會能當真正的歌手。

闖進前十名的參賽者林盈里表示，自己是歌唱小白，平常很愛唱歌，來報名除了想嘗試，也是訓練膽量，到現場後比想像中緊張，還注意到自己手錶心跳超過120，也很開心跟各位高手切磋，她也表示，能打到決賽已經很滿意成績了，感覺自己達標，之後有比賽還會想來參加。