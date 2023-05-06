三立《辣個女生》下周一播出主播「親愛的，你是心機壞蛋嗎？」，邀請《親愛壞蛋》演員項婕如、無尊、蘿莉塔暢聊娛樂圈心機事，平常乖乖女形象的項婕如首次承認自己是「心機女」，無尊自爆曾被圈內大哥耍心機。

《親愛壞蛋》以全員心機男女宮鬥走紅收視節節高升，劇中項婕如飾演史上最陰暗高中生在叛逆期對父母耍心機，戲外也承認自己有「示弱型心機」，因為工作上有一些東西就算自己會做，但還是讓別人來比較好，此時就會適當示弱避開。

蘿莉塔分享有朋友心機示弱、操弄男人的故事，竟可以讓8個男生彼此都知道對方的存在還同時追她，發現她的手段就是一直像哄寶寶一樣的稱讚男生，例如女生帶曖昧對象去逛精品，會先拿一個精品手機殼給男生拿看並撒嬌哄男生：「哇這個手機殼好適合你，我就一直想存錢說要買給你。」還叫男生不要太快換手機，可以一起用情侶手機殼，結果當下男生就結帳了2個送她，以退為進超心機，而且同樣招式用不爛，讓現場來賓嘆為觀止。

主持人天心抱怨老公很心機，每次自己脾氣暴衝時，老公只會靜靜地看著她表演，但她脾氣來的快也去得快，每次冷靜下來後都是天心準動跟老公道歉，她笑說：「被老公心機套路了。」而小煜曾遇到拍戲時，被那部戲的主角耍心眼跟導演說敲敲話之後，小煜戲份就被弄掉了，讓他超傻眼有苦說不出。

而面對討厭的人，無尊也祭出心機高招對付小人：「借錢是為了讓他有把柄在我手上。」他表示平時絕不借大錢給別人，但之前遇到有個人會一直弄無尊，後來他不知道什麼原因跟大家借錢，無尊就故意借他5萬塊，讓對方欠人情就不敢再弄他。

他還開玩笑加碼爆料曾被沈玉琳耍心機，當時錄影前互相交流錄影時的笑話哏，結果一開路沈玉琳就把笑話講掉讓他哭笑不得。