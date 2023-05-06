高雄岡山陸軍裝甲第564旅一名陳姓下士今（6）早放假後，離營不到10分鐘駕車撞死2名女子、1女重傷，警方事後在轎車內發現迷彩服和臂章，才發現陳男軍職身分；八軍團稍早回應證實此事，強調對此不幸意外深感遺憾，全案刻由高雄市岡山分局鑑處中。

八軍團發言人王俊傑少將今對外回應，所轄裝甲564旅陳姓士官6上午休假期間，駕車（無酒駕）行經高雄市岡山區大莊路段，與轎車及機車發生車禍，致生民眾傷亡事件，全案刻由高雄市岡山分局鑑處中。他強調，對此不幸意外深感遺憾，後續除配合警方調查，並援引為例，通令各單位加強行車安全教育及防衛駕駛觀念，以維用路人安全。

事發現場畫面曝光，只見3名女子全倒在地上，2人明顯已無意識，路面散落物品，肇事的陳男當下還坐在一旁抽菸滑手機。（翻攝自記者爆料網）

岡山嚴重車禍！自小客連環撞 3女騎士送醫2人不治

多段事發現場畫面曝光，只見物品散落在路面，3名遭撞女子中有2人已失去意識倒地，還有路人在為其中一名女子急救，肇事的陳男被拍到當下蹲坐一旁抽菸滑手機，態度相當輕鬆，記者詢問他撞死人是否有話要說，他僅短短回應對不起，隨即被帶進警局進行調查。

警方初步調查，陳男並無酒駕，不過警方在肇事轎車內發現的迷彩服和臂章，確認陳男為陸軍裝甲第564旅官兵；事發經過是陳男駕車沿大莊路北往南直行時，先與對向轎車發生擦撞後，追撞騎乘機車的60歲陳女，造成陳女、呂女、黃女受傷送醫後，陳女、黃女皆不治。