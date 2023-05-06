新竹市區多處商業熱區機車位供不應求，市府5月起在新竹車站前、清大夜市等商圈熱點，試辦小區域機車停車每小時收費10元，盼提高周轉率，但有外送員抱怨「停1次收1次費」，反而增加負擔，盼比照桃園市前半小時免費。

對此，市府交通處回應，機車停車格會試辦收費的目的，是希望解決民眾停車需求，避免違停挨罰，且能提高機車的輪停率，經統計，試辦收費2天後已開出240張停車單，平均每車停2小時，會在試辦期間收集各方意見、滾動檢討。

為提高停車位周轉率，讓大家有車位停，市府5月起在新竹車站前、清大夜市等商圈熱點，試辦小區域機車停車收費，包括大同路7號旁6格、建功路35至37號前10格、建新路17號前10格、建功一路35號前7格，合計試辦33格，周一至周日8時至22時，每小時收費10元。

但有外送員抱怨，停車購物的民眾需要停車位，但外送員更需要，尤其是熱區取餐頻率高，若停1次收1次費，恐增加負擔，並建議臨停半小時免收費，長時間停車需求者則付費使用，如此一來可兼顧各族群需求，也不會讓政策美意打了折扣。

交通處表示，經了解外縣市作法，若15分鐘或30分鐘內停車免費，還是會有無法有效釋出車格增加周轉率狀況，所以先以每小時收費10元方式試辦，且都是擇定重點路段10格以下的機車格收費，旁邊還是有免費車格可停，以減少衝擊。

交通處指出，政策初衷是希望釋出車格供有需要者臨停，避免找不到車格，隨意違規停車反而容易被檢舉，最少開罰600元，且人工收費為1小時才會有收費員來開單1次，並非機車一停就開單，還是有彈性緩衝時間，將試辦6個月，並蒐集意見滾動檢討。