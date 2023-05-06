澎湃新聞6日報導，大陸官方多項五一假期統計顯示，多個數據超疫情前同期。據大陸文化和旅遊部3日公布的測算數據，五一期間大陸國內旅遊出遊合計2.74億人次，同比增長70.83％，按可比口徑恢復至2019年同期的119.09％；實現國內旅遊收入1480.56億元，同比增長128.90％，按可比口徑恢復至2019年同期的100.66％。大陸交通運輸部數據顯示，4月29日至5月3日，大陸鐵路、公路、水路、民航預計發送旅客總量2億7019萬人次，日均發送5403.8萬人次，比2022年同期日均增長162.9％。

幾十萬人潮進淄趕烤；4月28日上海虹橋站當天所有車票售空；遊客排隊上珠峰；敦煌月牙泉駱駝排隊，甚至為了防止「堵駝」，專門增設了紅綠燈……。

澎湃新聞統計，然而，人流井噴的背後，消費卻暫未回歸。以文旅部公布的數據進行計算，今年五一假期每人次消費540.35元，較2019年同期下降15.48％。各省的五一消費成績單，發現大部分省市的每人次消費，較2019年同期皆有所下降。而且，今年五一假期有5天， 2019年僅有4天。

攜程數據顯示，今年五一假期國際航班恢復至2019年同期四成左右，搜索熱度較2019年增長超過60％。從中國大陸出境、人次目前超過2019年同期的熱門航班目的地包括：澳門、阿拉伯聯大公國、馬爾地夫。

航班恢復程度也反映了旅遊的火熱情況。出境遊回歸後，受泰國遊及韓國遊火熱影響，今年五一飛往兩國的航班普遍恢復較好。

具體來看，今年五一期間航班量TOP20國際航線中，飛往泰國曼谷的「廣州白雲-廊曼」和「上海浦東-廊曼」航班量已遠超2019年同期水準，增幅超過100％。