女星張柏芝在18歲以周星馳電影《喜劇之王》打開知名度，「星女郎」身份出道後也讓她成為當代炙手可熱的女演員之一，近年戲劇作品銳減，反而更常上綜藝節目，展現不同面貌的她。張柏芝在網上分享日常生活意外曝光冰箱存放食物，網友看到放滿蔬菜，驚呼難怪她能凍齡24年。

張柏芝不久前才因為同框大她2歲的男星沙溢，對方卻像是她的叔叔，不科學凍齡美貌引起熱議；日前張柏芝曬出陪伴兒子小Q（Quintus）的畫面，還有準備做飯給兒子們吃時，意外曝光家中冰箱都存放哪些食物，擺滿一包包蔬菜，還有水煮蛋和蝦仁等，幾乎都是原型食材，完全不見加工食品。

張柏芝經常透過社群平台分享日常生活，日前曬出與兒子私下互動，意外曝光家中冰箱，引起網友熱烈討論。（圖／摘自張柏芝抖音）

廣大網友看到張柏芝的冰箱，都秒懂難怪她美貌能凍齡24年，紛紛驚呼，「一半都是蔬菜，好健康的冰箱」、「活成像張柏芝要這麼自律啊」、「42歲還能這麼美，不無道理」、「該向她看齊啊，生了3個兒子身材還辣到不行」。

據悉，張柏芝私下也相當養生，特別注重飲食，每天早上都會喝黑芝麻豆漿，平時特愛喝龍眼紅棗茶，另外在外貌上保養功夫也做足，無論是敷面膜或是塗抹保養品；從張柏芝的社群上也能注意到，她熱愛做運動，難怪能維持如此逆齡的狀態。