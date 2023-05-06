▲基隆市交通處長王圳宏（右）上廣播分享市府各項交通政策。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」，本周第14集邀請交通處長王圳宏分享包含近期行人友善政策的成果，以及台鐵直達車、9026分流以及1200月票等通勤族關切的交通議題，另外也重點宣導安樂區到八堵的免費接駁公車，為通勤民眾提供多元交通運具選擇。

王圳宏表示，基隆是全台最早關注行人友善的縣市，為了強化行人安全，市府特別劃設「綠色斑馬線」，其主要功能是增加斑馬線的能見度，可以讓駕駛人提早在路口前減速，另外綠色斑馬線的顏料也加入玻璃砂，除了能增加斑馬線的防滑係數外，夜晚也可以透過反射增加亮度。目前已在學校及重要的路口劃設了46條綠斑馬，未來也會爭取中央的預算，擴大劃設的範圍。

王圳宏提到，目前基隆每天有11到12萬民眾前往大台北地區通勤或就學，其中約有5到6萬人使用大眾交通工具，有鑑於國道客運容易出現塞車問題，鐵路成為具有可靠性的交通工具，因此謝國樑市長向中央爭取將自強109車次停靠南港，實現「八點到南港」的目標，可以服務到在南港、汐止等地的民眾，擴大鐵路的服務對象。

王圳宏也說明近期將推出的「1200元月票」政策，未來將「基北北桃」視為共同生活圈，在此範圍內的鐵路、國道客運、公車、捷運及UBIKE，都可以購買月票無限次使用，初估可以減少超過一半的交通通勤費用，未來在7月1號正式上路後，民眾便毋須擔憂交通預算，選擇對自己最便利的交通方式。未來安樂區也提供接駁車往返八堵火車站，除了紓解當地交通壅塞外，未來也可能成為新的捷運路線。

市府發言人余治明表示，市府相當重視路口行人的安全，除了推動行人友善政策外，還有劃設綠斑馬增加駕駛的辨識度以減少交通事故，同時市政府為了照顧通勤族的需求，除了在火車站和安樂區之間提供免費接駁公車，市府也會密切關注9026的規劃和分流情形，並監督未來提供前往內科的1573新業者，期望通勤族打造便捷的交通環境。