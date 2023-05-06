通用計程車需設輪椅升降台或活動式坡道造價較高，為鼓勵更多業者投入，台中市政府結合中央資源，補助每台通用計程車最多40萬元購車補助，還提供載送行動不便者營運獎勵金，每年最多可領6萬元，且不僅弱勢民眾，一般民眾也能搭乘，為計程車駕駛擴大乘客對象，增加收益。

交通局長葉昭甫表示，台中市自2013年起陸續向中央爭取經費，補助計程車業者購置通用計程車，目前已有台灣大車隊、國通車隊、中華大車隊、國通車隊及友愛車隊共5家業者投入營運，市府持續爭取中央補助，協助有意願成立通用計程車隊的業者購車補助。

葉昭甫指出，因應通用計程車設備必須符合汽車運輸業管理規則、道路交通安全規則及車輛安全檢驗基準規定，相較一般傳統車輛，通用計程車需要額外增設輪椅升降台或活動式坡道，車輛購買成本較貴，提供購車補助能降低駕駛購車負擔，以實質幫助鼓勵車隊籌組通用計程車，提供身心障礙朋友、老人、行動不便者的交通需求。

交通局進一步說明，通用計程車並不設限只服務身心障礙者與行動不便民眾，與一般計程車相同，均依台中市公告費率收費，車牌辨識為白底紅字，也能提供一般民眾搭乘，為計程車駕駛擴大服務對象，增加收益。

葉昭甫補充，通用計程車主要是為了服務不具特定身分資格但有需要的民眾，或作為復康巴士或長照車輛的替代運具，市府也訂定「通用計程車駕駛人營運獎勵金發給作業要點」，只要每月服務行動不便者達30趟次以上，每趟次即可補助50元，每月最高可補助5000元，每年最高補助6萬元營運獎勵金。

根據統計，自2020年至今，台中市通用計程車提供載運服務已達25萬5679趟次，2020年服務5萬6600趟次、2021年7萬8902趟次、2022年12萬177趟次。