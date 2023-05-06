類風濕性關節炎是一種免疫疾病，由於患者體內時常處於高度發炎的情況，只要一到季節交替，全身關節就會腫脹、疼痛。對此，醫師指出，類風濕性關節炎主要好發在中年族群，又以女性居多，尤其長期抽菸或暴露在二手菸的環境中，如果出現關節僵硬、無法使力等情況就要特別注意。

林口長庚風濕過敏免疫科在臉書粉專發文指出，類風濕性關節炎是一種自體免疫引起的慢性關節炎，會造成骨頭破壞、關節扭曲變形，甚至會影響全身器官的疾病。

醫師表示，早期可以參照類風濕性關節炎的九宮格自我檢視，其中「早晨出現關節劇痛而痛醒」是類風濕性關節炎典型的表現，如果晨僵超過一小時、近端關節也會痛，伴隨無法使力的狀況，就要格外注意。

另外，類風濕性關節炎主要好發族群為中年族群，又以女性較多，男女比例約為1：3，特別是長期抽菸或暴露在二手菸環境者，若經檢查發現類風濕因子陽性、CCP（抗環瓜胺酸）抗體陽性、發炎指數上升等現象，千萬不可輕忽，務必要盡速就醫尋求專業協助。

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