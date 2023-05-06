好市多食安風暴延燒，綜合莓、藍莓都相繼檢出A肝病毒，遭重罰750萬元後，被要求回收科克蘭品牌的所有冷凍莓果類產品。好市多聲明稱，國內3月以前沒有因相關產品感染A肝的確診病例，大眾無需恐慌，遭醫師批評「到底在講什麼？」。由於好市多日前才召回3月前輸台，與A肝藍莓同效期、同產地，且已流入市面的產品，加上A肝潛伏期2個月、多為「沈默感染」，感染科專家不排除有潛藏案例的可能性，呼籲消費者若全身倦怠、食慾不振、出現黃疸，就要就醫。

繼1.7萬公斤A肝綜合莓流入市面後，好市多又在3日主動召回冷凍藍莓。該產品與1日晚間在邊境攔截的A肝藍莓同效期、同產地，在3月國際警訊發佈前就輸台，流入市面。高雄市衛生局近期重罰750萬元後，要求回收同品牌的3種冷凍莓果。然而，好市多卻發表聲明，稱這些產品在國內已經販售了很長一段時間，在今年3月之前，國內也沒有出現因為食用相關產品導致感染A型肝炎的確症病例，消費大眾應無需恐慌。

「到底在講什麼？什麼叫做台灣3月以前沒有A肝病例，所以沒事結案？」，北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰質疑，台灣不是A肝疫區，且A肝人症狀和感冒很類似，一般狀況下，在非疫區，醫師不會因為患者有感冒症狀就去驗A肝。他也向好市多喊話「敢不敢讓吃過含有A肝病毒的冷凍莓果的人自費驗A肝抗體？」。

由於好市多先前召回3月以前進口的藍莓，該藍莓與檢出A肝的產品同產地、同效期，中國附醫感染管控中心副院長黃高彬分析，若不是同批，就是前後期出廠的產品，被污染的機會高。A肝潛伏期介於45～90天，平均為2個月，加上9成左右都不會發病，屬於「沈默感染」，因此並不能排除有潛藏案例的可能性。

黃高彬表示，稍微放心的是，國內60、70歲以上的長者多數都在年輕時就已感染過A肝，大部分都有抗體。疾管署也在2018年起，將A肝疫苗納入幼兒常規接種項目，比較需要留意的是年輕族群。若曾食用有疑慮的產品，且出現全身倦怠、食慾不振、黃疸等症狀就要趕緊就醫。他也建議年輕人，趁著還未感染時，考慮自費接種A肝疫苗，日後若要前往流行地區也較安心。