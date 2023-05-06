「匯流新聞網」才因報導信義房屋不實新聞，4月18日遭臺灣高等法院判決敗訴，須在其官方網站刊登信義房屋勝訴啟事。孰料，匯流新聞網剛被法院認證未盡媒體應注意之義務，刊登與事實不符的報導，敗訴殷鑑尚且不遠，該媒體竟在短短17天後，再度刊登W姓夫妻指控信義房屋的不實新聞，其背後居心可議，信義房屋將追究法律責任，以捍衛商譽。

匯流新聞網5月5日一篇針對信義房屋的報導宣稱，一對W姓夫妻2020年時委託信義房屋賣房，但半年後該物件被轉售，價差達162萬元，質疑信義房屋配合投資客炒作房價。

弔詭的是，匯流新聞網5月3日向信義房屋求證時提到，投訴人除了認為半年內轉手價差太大，還有提到「權狀面積在其不知情下多了3.67坪，質疑信義房屋蒙蔽客戶，未告知『陽台補登』申請的相關事宜。」但當信義房屋向匯流新聞網總編輯李盛雯出示相關書面證據及Line對話截圖，澄清該客戶早在售屋前，完全知悉陽台面積可以申請補登，匯流新聞網不但執意刊登該篇不實報導，還刻意將關於「陽台補登」的部分自原稿中刪除，僅留下關於「價差」的指控；一個物件若買賣面積不同，自然會造成價格差異，匯流新聞網此舉形同刻意誤導讀者、提供扭曲不實的資訊。

為求還原事情全貌、避免偏頗解讀，信義房屋針對匯流新聞網最初收到的投訴內容全部逐一回應。第一，W姓夫妻與經紀人員在委託階段針對「陽台補登」事宜有Line對話紀錄為證，包括W姓夫妻明確詢問「權狀補陽台後約共幾坪？」經紀人員回覆「大約1-2坪，但需要地政機關補登後才可知道確坪數」，W姓夫妻還說「就是約20坪左右？」可見W姓夫妻明確知道陽台面積可以補登，且也並非信義房屋同仁告知「補登後面積約20坪」。

另外，不動產說明書內產權調查表、買賣契約特約，也都有賣方親筆簽名可為證據。不過，W姓夫妻當時選擇不進行補登，最後才會以18.39坪成交，此筆交易也有揭露在實價登錄網站。

其次，針對轉手價差部分，信義房屋說明，第一，W姓夫妻的物件是2020年6月19日成交，總價328萬、單價17.8萬，同年4月21日同巷、同坪數、同樓層物件（門牌號碼只差1號），成交價為290萬、單價15.8萬元，顯示W姓夫妻當時出售的價格並未低於市場行情；再者，所謂轉手價差，除了包括新屋主自行向地政機關申請陽台補登，權狀面積較大，且新屋主根據購屋時與W姓夫妻的約定，自行處理屋內漏水、壁癌等屋況，還重拉水電管線、並花費上百萬將原有老舊裝潢全部打掉重新裝潢，前後差異均有照片對比為證。

令人遺憾的是，即使信義房屋保存的證據明確，也清楚對媒體說明，匯流新聞網仍堅持將片面之詞撰寫報導並刊登，甚至刻意將陽台補登的部分自報導全文中隱匿不提。事實上，今年4月18日，匯流新聞網才因2021年刊登「信義房屋前員工任職期間買斷賺價差還做假合約向銀行超額詐貸遭判刑」新聞而敗訴，高院判決明確指出，該篇新聞查證成本甚低，上網透過司法院檢索系統即可查知，匯流新聞網卻未善盡善良管理人的注意義務。

短短20天內，匯流新聞網又發布W姓夫妻新聞的不實新聞，同樣罔顧白紙黑字的事實證據，其公然藐視法律規範、棄新聞倫理與不顧的行徑令人驚訝，也讓人納悶，此舉究竟是在考驗閱聽眾的邏輯判斷能力，還是在和中華民國法律、房地產交易秩序開玩笑？

信義房屋強調，媒體報導新聞應善盡查證義務，4月18日高院判決中也已明確指出，如果媒體於報導前未經合理查證，或是查證所得的資料，沒有理由確信為真實，但仍發布報導，則媒體仍有過失。過去「匯流新聞網」多次選擇性報導與信義房屋相關，且內容偏頗之負面新聞，統計2018/2/15~2023/4/20期間，「匯流新聞網」，全網報導與不動產交易相關負面新聞共有17則，而這17則全屬與信義房屋相關，卻不見其他在官方消費爭議統計案件統計中，名列前茅品牌的消費爭議報導。對於媒體不顧法院判決、自動棄守新聞倫理、擾亂房地產市場的行為，信義房屋深感遺憾，並將追究相關法律責任。