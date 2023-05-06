去年12月與洋基簽下6年1.62億美元（約新台幣49億7669萬元）的明星左投羅棟（Carlos Rodon），因左前臂肌肉拉傷缺席開季，原本有望在4月回歸陣容，沒想到背部傷勢又找上了他，羅棟將在下周接受注射治療，在洋基的首秀遙遙無期。

今年只出賽一場春訓熱身賽，羅棟投2局就挨了2轟，狂丟5分之多，隔天就進入了傷兵名單，沒想到挫折接二連三發生，談到何時能獻出洋基首秀，羅棟不願訂下時間表，並表示自己想盡快投球，「我期待替洋基上場比賽，想在這周對陣光芒的系列賽中登板，坐在這裡什麼事都不能做，無法和媒體交談，這對我來說非常煎熬。」

羅棟在白襪登上大聯盟，職業生涯前6年有5個賽季自責分率破4，直到過去2個賽季都入選明星賽，才正式加入頂級強投行列，上賽季轉戰巨人，以高達12.0的K9值領跑大聯盟，三振功力相當了得。

紅襪靠著近期一波7連勝，爬上了美聯東區第3席位，將爐主位置丟給洋基，這與條紋軍傷兵爆棚的狀況有關，無論是近年補進的羅棟、孟塔斯（Frankie Montas），以及兩門重炮賈吉（Aaron Judge）、史坦頓（Giancarlo Stanton），短時間內仍無法替洋基做出貢獻。