國民黨左營區黨部6日下午2時30分將舉辦「擬參選人給問嗎？」，邀請中廣董事長趙少康主持，由左楠擬參選人發表政見。最後眾人也替今天生日的趙少康慶祝。（柯宗緯攝）

國民黨高市左楠區立委提名不辦初選，改用內參式民調徵召。今（6）日政見發表會上，飄濃濃火藥味。44歲高市議員李眉蓁喊出世代交替，現在戰場較適合年輕人。另2名資深議員61歲陳玫娟、57歲陳麗珍在旁頗為尷尬，但兩人有自信說，會在現有陸戰優勢下，積極打空戰，爭取更多年輕人支持。

李眉蓁過去曾代表國民黨參加高雄市長補選，她直說，這次準備好了，「我努力把自己活成一道光，希望藉由這道光，讓大家走出黑暗」。她更提，民進黨在高雄8名立委，任期加總100年，是不是該政黨輪替、世代交替？

李眉蓁再三強調，現在選舉環境改變，大家都很優秀，只是這個戰場真的比較適合年輕人，而善於空戰的她，也會結合北中南年輕立委參選人一起找議題，共同打團體戰，也希望未來不管誰出線代表藍營參選左楠，都必須團結一致。

陳玫娟直說，陸軍部分自己一步一腳印經營，而過去確實少著墨空戰，她也學著蛻變、改變，並善用優秀年輕人加入團隊。她也自嘲，自己擔任6屆民代，很多人說她該退位了，但她是要退掉議員，往國會邁進。這次國民黨不能再分裂，必須要團結贏得勝利。

陳麗珍則有信心說，自己從基層里長當起，20多年都是陸戰為主，過去累計服務案件有4萬多件，將組成「小蜜蜂」從服務案件去拉票，另對於空戰也積極備戰，已積極尋覓團隊合作中。針對此次左楠提名爭議，陳麗珍則說，自己很服從中央的民調機制，也呼籲競爭者，未來提名人確定了，必須團結、不要分裂。