真的太美！昨（5）日台南市的天空中出現極為罕見的「彩虹雲」，照片曝光後，引來超過1.3萬人按讚朝聖，笑喊：「看到了會幸福吧」。而氣象局也揭露此種現象的形成原因，有不少人將之視為吉祥的象徵。

臉書粉專《台南式 Tainan Style》昨日分享兩張照片，其中可見，蔚藍的空中有不少潔白的雲，其形狀有如大鵬展翅，甚至還有彩虹般的超夢幻色彩，讓該粉專小編忍不住驚呼：「超美！台南安南區上空出現超罕見彩虹雲」。

照片曝光後，引來超過1.3萬人按讚，還有其他網友回報，高雄、海外都出現了類似的奇景，留言直說，「看到了會幸福吧」、「我只想到科學小飛俠鳳凰號」、「被幸福籠罩」、「天氣好好，傳給北部人讓他們羨慕死」、「還以為是上班上到眼花」。

對此，中央氣象局表示，網路上瘋傳的彩虹雲應該是「卷雲」和「彩雲」的現象，卷雲是高度較高的雲朵，其結晶細緻，有如毛狀或勾狀，看起來像是羽毛；而彩雲則是結晶受到陽光折射產生的現象，兩相結合下，讓不少人聯想到鳳凰、火鳥，常被視為吉祥的徵兆。