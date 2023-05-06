蘇清泉（左起）、柯志恩及謝龍介組成南部鐵三角，盼開拓藍營票源，讓南部藍天再現。（林和生攝）

南台灣廟口開講狠批民進黨「缺電、缺蛋」 柯志恩：支持三十年夠了啦

去年國民黨南部三縣市長候選人包括台南市謝龍介、高雄柯志恩及屏東蘇清泉，6日齊聚屏東萬丹鄉萬惠宮廟口，舉辦首次廟埕開講，謝龍介表示，為翻轉2024，國民黨提名人選很重要，一定要能與南台灣鄉親搏感情，新北市長侯友宜絕對是第一人，等於直接表態挺侯。

蘇清泉說，2022九合一選舉，國民黨在過去綠到出汁的南台灣大有斬獲，雖未拿下執政權，但與2018年縣市長選舉相比，光南高屏三縣市，藍綠差距大幅拉進77.8萬票，3人選後持續經營地方，要讓鄉親看到不放棄精神，就是要放眼明年初總統大選。

謝龍介強調，2024這一役相當關鍵，國民黨人選還未出爐，雖然最後誰出線，大家都一定支持，但能在民進黨手中拿到3％本土票、贏得選戰的只有侯友宜一人。坦言自己跟侯不熟，但要支持一個會贏的人，要給人民幸福的人，同時向黨中央喊話，「但哪有會贏的不提，提那個不會贏的」。

柯志恩說，綠營在南部執政2、30年，如果真的會做，還會缺水、缺電又缺蛋嗎？做不好就換人，才是民主精神。

她坦言，因為感受到基層強烈的焦慮和壓力，所以3人站出來組成鐵三角，盼能守住濁水溪以南票倉，無論黨提名誰都會團結一致，讓藍天再現，別再非誰不投，若還有這樣的聲音，民進黨真的躺著選。

這場廟口開講造勢活動，被外界視為挺侯前哨戰，雖然三人異口同聲說，黨提名誰、他們會義無反顧輔選，但藍營人士透露，目前檯面上最強母雞就是侯友宜，當然希望讓能贏的出線，而且時程越快越好，才有藍天再現的可能。