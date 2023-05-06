對於民眾黨主席柯文哲拋出「聯合政府」團結台灣的議題，前立委郭正亮認為，國民黨跟柯文哲到最後一定會在「聯合政府」這個議題要做表態，如果這兩個黨都願意推聯合政府，不管是誰領先，到時候選票會有合流的空間。郭強調，雙方都要有看更遠大局的眼光，民進黨在國會不過半的機率很高。

民眾黨主席柯文哲結束訪美行程後，4月29日參與大甲媽祖遶境回鑾行程，受訪時主張以「聯合政府」團結台灣。柯文哲表示，台灣要想辦法走出藍綠互鬥的泥淖，他覺得這30多年還是很明顯的意識形態對抗，台灣是一個分裂的國家，也不是辦法，30幾年前分裂到現在，台灣要重新團結一致。

前立委郭正亮5月4日在網路節目《亮劍台灣》認為，國民黨跟柯文哲到最後一定會在「聯合政府」這個議題要做表態，柯文哲已經說了，他主推聯合政府，國民黨還沒有表態。如果這兩個黨都願意推聯合政府，不管是誰領先，到時候選票會有合流的空間。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮強調，這次選舉，一定不能讓民進黨在立法院過半，這是一定要努力的方向，並取決於國民黨和民眾黨的整合，因為藍白加起來一直都超過民進黨。可是實際整合問題，坦白說，雙方都要有看更遠大局的眼光，民進黨在國會不過半的機率很高。