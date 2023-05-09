美國馬里蘭州舉辦的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）於5月1日至4日登場，自2020年增設新創項目，吸引各國新創團隊參加，台灣今年再度稱霸會場，有14家團隊入選5個領域當中的前10強，占比居全球新創之冠。

今年大會規劃的5個領域，包括醫療科技、潔淨科技、金融科技、軟體及其他項目，台灣醫療新創入選數最多，延續去年亮眼表現。

結束「選擇美國」行程，新創團隊今天抵達加州矽谷強化鏈結，與當地政府、科技社團、創業家及投資人進行交流，增加國際曝光機會。

此次入選「潔淨科技」前10強的2家團隊，包括為電商提供可重複使用包材的「配客嘉」及提供太陽能板無毒回收解決方案的「鴻躉」，都受美國部分州政府關注。

台南大學衍生事業鴻躉，經過多年技術發展，公司去年成立，已經跟加州洽談落地資源，例如稅收減免和人力協助，不久後將於南加州河濱郡（Riverside County）或克恩郡（Kern County）設點，2地方政府都積極爭取合作機會，前者易接觸加州大學河濱分校人才，後者具物流優勢。

加州政府大力推行家戶裝置屋頂太陽能板，超過150萬戶家庭擁有太陽能，急需非燃燒或減少道路運輸的回收方案，鴻躉執行長兼共同創辦人洪嘉聰告訴中央社，以500MW（百萬瓦）案場來說，拆卸需要2500個集裝箱運載，會增加道路磨損和碳排，鴻躉將能夠把回收再處理的廢氣排放降低99%。

以加州為開端，洪嘉聰期望10年內達到美國50%的市占率，也有機會到歐洲發展。根據經濟部新聞稿，鴻躉受邀參加美國聯邦政府再生能源基礎建設，預計2035年營收將達到3億美金（約新台幣92億元）。

另一家從事「循環包裝平台」的潔淨科技新創配客嘉，則獲得加州、馬里蘭州和維吉尼亞州的邀請，有望將平台導入。

率團的經濟部中小企業處副處長吳佳穎表示，淨零碳排為現在重要趨勢，台灣政府協助新創，會強化用數位工具偵測碳排達成減量目的。她也提到，台灣新創在各領域發展平均多元，COVID-19疫情過後許多新創都期待打入國際市場。