扎哈木樂園市集在南紡購物中心廣場登場，台南市長黃偉哲到場參加。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲逛台南在地原住民文創市集。（程炳璋攝）

台南市3年前培養在地原民文創廠商，發展自有行銷管道，每年數次在各地舉辦扎哈木樂原市集，從10家攤商擴展到15家，6日、7日2天在南紡購物中心A2大樓1樓戶外廣場登場，台南市長黃偉哲提到「扎哈木樂原」預計明年完工，台南市原住民就有自己的展銷中心。

現場共有25個原住民攤位，其中15家為台南市在地培力的攤商，從西拉雅陶土到排灣族的小米粽、原住民文創飾品都出自於台南在地原住民的創新技術。台南市原委會每年在各地為這些攤商舉辦多場市集，打響知名度。

市集設舞臺表演區，安排多組不同族群表演，包括札哈木樂舞集、麒麟原住民文化舞團、原生火舞、小劉、岱比恩及馬勒安等，現場觀眾感受原住民音樂及舞蹈的獨特魅力，觀眾絡繹不絕。

黃偉哲表示，安平區的扎哈木公園正在整建，「札哈木樂原」明年即可完工，規畫原住民特色商店、原住民創意工坊、生活市集廣場、展覽空間等，販售許多西拉雅族的特色商品，成為原住民族文化與經濟產業複合空間。

原民會主委白蕙蘭表示，台南市啟動原住民在地培力計畫，培養屬於在地原住民開發文創商品的能力，輔導原本小本經營缺乏整體規畫的攤商發展實體或電商，並教導開創各式文創商品。