美國國會眾議院近日進行的台海衝突兵推顯示，開戰一周，雖然中國軍隊損失慘重，但美國和台灣難以阻止共軍成功登陸台灣。參與兵推的軍事專家建議，美國亟需加速生產遠端反艦導彈等關鍵武器，加快軍售交付，加強防空和網路防禦，與台灣進行聯合軍演，才能在未來的衝突中佔據上風。

美國之音報導，美眾議院美國與中共戰略競爭特設委員會與華盛頓智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）4月19日在國會山以閉門方式針對台海兩岸爆發軍事衝突進行聯合兵棋推演，並於4月26日在兵推基礎上舉行閉門政策討論會，希望就一系列提案達成共識，並且納入2024年的美國《國防授權法》。

根據新美國安全中心4月26日的國會證詞，兵推假定2027年中國大陸和台灣之間出現政治危機，北京呼籲立即進行統一談判，在台北拒絕後發動入侵。由於時間有限，雙方僅推演了開戰前六天的情景，任何一方都無法迅速取勝。

新美國安全中心的國防項目研究員麥特裡克（Andrew Metrick）在此次兵推中扮演紅隊（中國大陸）的角色。他說，根據他們的模式，開戰一周後，藍隊（美國）有10多個基地遭到襲擊，損失了90多架飛機，2艘攻擊潛艇被摧毀，3艘攻擊潛艇受損，2艘兩棲艦艇沉沒，1艘航母受損。而紅隊則損失了150多架飛機、15艘潛艇、100多艘水面艦艇和一艘航空母艦。但紅隊還是成功以5萬人登陸台灣，在登陸過程和地面行動中，大約有4萬人死亡。

保衛民主基金會(FDD)網路與技術創新中心總監、退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）也參加兵推。他表示，根據他過去一年的兵推經驗美國和台灣軍隊一直面臨著如何阻止中國大陸登台的挑戰。總是有一些中國大陸部隊是可以登陸成功。有時候人少一些，對台灣機會沒有改變，有時候人多一些。這次的兵推就假定有相當多的部隊成功登陸。

他說：「通常情況下，美國和台灣是可以抵擋得住中國的威脅，但需要以台灣軍隊和平民的巨大犧牲，以及美軍的巨大犧牲為代價。如果美國不做出改變，不購買某些特定的武器，或者不對聯盟或訓練架構做出某些改變，（在開戰三周內）就會有25000到30000名美國人喪生。」

蒙哥馬利指出，台海戰爭可分為幾個階段，包括打擊前階段，這個過程會持續幾天，然後是解放軍長達三周的入侵和登陸嘗試；最後三到四周的戰鬥行動。即便中國大陸被削弱和阻止，戰爭不一定會結束，中國大陸可以重組後繼續通過彈道導彈襲擊和網攻向台灣施壓。這種衝突可能會持續數月或數年。

他說，這樣的情況不僅是對重組和補充部隊能力的考驗，更是對意志的考驗。「台灣人民是否有韌性應對長達數年的戰爭，以及巡航導彈和破壞性導彈襲擊造經濟和身體雙重創傷？ 美國人民是否有重建能力和韌性應對重大傷亡？也許還有日本人民。我們必須與中國人進行較量，這可能是一場曠日持久的意志之戰。」

麥特裡克介紹，此次兵推假設美國的區域盟友菲律賓、澳洲和日本將允許美軍從他們的基地行動並保衛自己的國家，但不會參與進攻行動，而歐洲盟友則對於向中國大陸發起嚴厲的經濟制裁猶豫不決。

多位軍事專家建議，美國亟需修補國防工業基礎，重振軍民夥伴關係，批准多年期合約，加強採購遠端反艦導彈 (LRASM) 等關鍵武器。

蒙哥馬利強調，在台海突發事件中擊沉中國大陸船隻，必須成為美國空軍的優先事項。在他參與的多次非機密兵推中，美軍需要 1000-1200 枚遠端反艦導彈才能讓美國飛行員保持在相對安全的範圍內摧毀中國大陸船隻，但目前美國的庫存少於250枚。