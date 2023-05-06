澳洲來台交換生蕭里（Alex Shorey）誤食老鼠藥，5日案情出現逆轉，蕭里45歲的台籍女密友，聲稱她心情不佳，在果汁投藥打算尋短，她準備2瓶先喝了1瓶，但另1瓶意外被蕭里拿去飲用，女密友說，她喝完當下沒有發生不適，懷疑老鼠藥沒什麼效用，所以以為蕭里也一樣，沒想到蕭後來的狀況那麼嚴重，離奇的說詞引發檢警高度懷疑。

據指出，蕭里的女密友前後偵訊10餘小時，說詞反覆、疑點重重，她的情緒也極不穩定，不時呈現激動、啜泣、失控等反應，但始終強調是她有輕生念頭，蕭里只是誤喝。

女子供稱她的丈夫年初時過世，因丈夫是外國人，兩人也在國外結婚，所以國內沒有資料，此事讓她鬱悶痛苦決定輕生。

蕭里中毒當天，她其實是準備2瓶毒果汁，其中1瓶被她喝掉，但似乎沒發生反應，她想再喝時，發現蕭里已拿起來飲用，她覺得自己喝了沒事，所以第一時間沒有制止，不料蕭里後來嚴重不適，她也馬上報警讓他送醫。

女子的說法引發檢警存疑，因老鼠藥內含「超級華法林」抗凝血毒素，蕭里比女方年輕、強壯，不可能2人都喝卻只有1人有事。

此外，蕭里早在3月時就曾中毒送醫，事後也被驗出誤食老鼠藥，4月這次再次中毒，種種巧合讓外界懷疑內情極不單純，好奇兩人是否感情糾葛由愛生恨，全案不排除朝殺人未遂偵辦。

許多網友不相信女方說詞，都認為「有點扯」、「好像八點檔」、「才喪夫就讓男生住妳家？」，也有人對台灣美食被扯進來耿耿於懷，認為要「還我們一個公道」。

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