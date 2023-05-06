「台北市雲林同鄉總會」醫療團義診活動，提供雲林縣40歲以上縣民免費看診服務。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

「台北市雲林同鄉總會」心繫故鄉，與雲林縣政府共同規畫，結合縣衛生局的整合性社區健康篩檢，邀全台專科醫師下鄉為民眾義診，6日在麥寮鄉、台西鄉提供40歲以上縣民免費看診，7日還有2場，縣長張麗善到場關心鄉親健康，呼籲大家把握機會參加義診，早日發現早日治療，才能健康呷百二。

「台北市雲林同鄉總會」已連續15年到雲林義診，雲林共20鄉鎮，每年義診4鄉鎮，5年為一大輪，今年是第3大輪中最後4鄉鎮的義診活動，過去義診獲得鄉親肯定好評，此次醫療團隊陣容堅強，除了來自全台的各科醫師，還有縣內醫院、縣衛生局醫療人員參與，吸引上百名民眾到場。

張麗善表示，「台北市雲林同鄉總會」理事長丁其源與歷屆理事長，帶領全台名醫來雲林義診服務鄉親，6日在麥寮國小與台西國中，7日上午7點至10點在大埤國小，下午1點30分至4點30分在馬光國小，請鄉親把握難得機會，希望大家透過早日檢查、早日治療、早日康復，守護自己的健康。

縣衛生局長曾春美說，「台北市雲林同鄉總會」秉持「感恩、關懷、服務、奉獻」精神，2007年在前理事長張神其、康義勝號召下，旅北鄉親成立醫療服務團返鄉義診，每年出錢出力，今年丁其源理事長延續同鄉總會的服務精神，持續辦理返鄉義診，讓偏鄉民眾得以就近看診。

曾春美指出，義診分2階段服務，第1階段包括抽血檢查、尿液蛋白質檢查、口腔檢查及口腔衛生教育、糞便潛血篩檢、子宮頸抹片檢查等；65歲以上長者另加驗甲型胎兒蛋白、甲狀腺素、心電圖檢查、肌耐力檢測等。義診後2星期再進行第2階段醫師解說報告、保健諮詢及異常個案轉介。