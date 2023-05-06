台新金指出，以台新金5月5日收盤價17.55元計算，現金殖利率為2.9％，總殖利率5.3％。

台新金表示，此次盈餘分派並未動用資本公積，而是加入因併購保德信人壽所產生的廉價購買利益所提的特別盈餘公積迴轉進行配發。綜合考量股利政策穩定、股利率競爭力及投資人期待、資本充足性等因素，本年度僅迴轉部分廉價購買利益之特別盈餘公積。

台新金說明，廉價購買利益的特別盈餘公積約83億元，其中約50億元用於此次股利配發，剩餘可於往後年度使用。