嘉義縣南新國小學童在新啟用的PU跑道歡慶校慶。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣東石鄉龍崗國小歡慶PU跑道啟用。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣重寮國小PU跑道落成啟用。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣今天有太保市南新國小、民雄鄉三興國小、鹿草鄉重寮國小、東石鄉龍崗國小4校啟用PU跑道，縣府教育處表示，優化教學設備及資源，有助於偏鄉孩子在地就學，全縣142所國中小約有9成已陸續更換完成PU跑道。

南新國小今天舉辦109周年校慶活動，立委蔡易餘、縣府教育處長李美華等人共同啟用翻修後的新PU跑道及籃球場，還有新建置的5人制足球場；PU跑道及籃球場費用約700萬元，由教育部補助；天然草皮5人制足球場原是碾米廠，縣府自籌3500萬元徵收土地闢建。

李美華表示，南新國小近幾年招生持續穩定成長，在少子化的衝擊下非常難得，因而3年前學校希望擴充校地，增加運動空間，設置5人制足球場，縣府評估後提撥3500萬元購買司令台對面這片綠地，闢建5人制球場，未來規畫將足球場改為人工草皮，變成光電風雨球場，推廣足球運動。

民雄鄉三興國小運動場PU跑道也啟用，由教育部補助793萬元，PU跑道主體鋪設2公分全密式跑道面層，採用無毒環保材質。

東石鄉龍崗國小操場原本是紅土跑道，因沿海風大揚塵，雨季時跑道長滿雜草，跑道不平整，使用不便，也有安全顧慮，獲教育部補助經費650萬元，更新為PU跑道也啟用。

鹿草鄉重寮國小操場PU跑道暨籃球場年久破舊，獲教育部補助550萬元整修翻新，1.3公分全密式PU跑道面層，採用無毒環保材質，也重新啟用。