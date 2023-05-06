婁峻碩（右3）與FEniX出席活動大方贈票。（Hit Fm聯播網提供）

「hito流行音樂獎頒獎典禮」6月3日將在台北小巨蛋登場，今（6日）舉辦造勢活動，婁峻碩及男團FEniX出席力挺，受訪時問婁峻碩有沒有甚麼建議給剛出道的FEniX、談戀愛需要公開嗎？和焦凡凡穩交5年多的婁峻碩幽默表示「感情的部分就問對人了」，隨後建議保持低調比較好，因公開後外界關注焦點都在感情上，容易模糊了演藝作品。

五堅情是本屆hito頒獎典禮卡司，婁峻碩今代表五堅情團員們與粉絲相見歡，一連獻唱〈Playlist〉、〈Colorful〉，並邀現場民眾玩遊戲，化身撒票男神為歌迷謀福利大方贈票。

人氣爆棚的FEniX賣力唱跳〈Fire Fighter〉、〈Look At Me〉，現場尖叫聲不斷，氣氛嗨到發生突發狀況；團員承隆感受粉絲熱情應援越跳越起勁，沒想到隨後發現褲子破了，但仍敬業地跳完整首歌再下台整理服裝，主持人提到之前拍MV時，另一位團員家齊也跳破褲子，沒想到昨天又破了，象徵FEniX往後發展心定勢如「破」竹。

除了參與活動的FEniX、婁峻碩確定出席頒獎典禮，Hit Fm今加碼公布第二波卡司，包括AcQUA源少年、ALL IN 5、U：NUS、VERA、張若凡、曾沛慈、熊仔共7組歌手加入演出陣容，連同之前公布首波的17組歌手，目前已累積24組超強卡司共襄盛舉。