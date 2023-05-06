繼北市港湖區立委初選後，新北市長侯友宜近日再度出手協調士林北投區立委初選。原本有意爭取黨內提名的議員張斯綱與陳重文，兩人在登記參選之前先自行進行協調，最後在侯友宜與台北市長蔣萬安介入關心與協調後，陳重文最終決定禮讓，由張斯綱代表國民黨參選，對戰民進黨現任立委吳思瑤。

張斯綱表示，感謝蔣萬安、侯友宜市長特別抽空找他與陳重文聊聊，關心討論我們北投士林立委的提名狀況。張斯綱說，感謝好戰友陳重文願意以團結為重，願意禮讓並整合由他代表國民黨投入士林北投立委選舉，「未來，我們會分進合擊，一起攜手團結為北投士林、為2024大選共同打拚。」

陳重文則表示，感謝鄉親支持他爭取國民黨提名，但在與侯友宜及蔣萬安討論過後，決定支持張斯綱參選。「任何分裂，都會造成力量的抵消，只有團結，才能贏得人民的支持。」陳重文說，作為蔣萬安推動政務堅實的後盾，以及支持候友宜侯「共好」主張，只有雙北一起，台灣才能更好。

陳重文說，希望這次的整合能轉化成團結的力量，讓2024國民黨總統選舉重新執政，也希望支持者們能夠在立委選戰中，全力支持張斯綱。