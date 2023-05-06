民進黨主席賴清德6日 土「新竹縣信賴台灣之友會」成立大會時指出，台灣最大挑戰就是來自大陸武力的威脅，民進黨若像其他政黨接受九二共識、「一個中國原則」，等於放棄台灣主權，放棄台灣主權所換來的和平，不是真的和平，不會是真的永續的和平，台灣會變成港澳。

「和平是無價，戰爭沒有贏家！」賴清德指這場總統選舉，不是和平與戰爭選舉，是民主與專制的選擇，如果要過民主自由的生活，就要提高自己的力量，與國際社會站在一起，力量大道不敢讓中國輕舉妄動。

賴清德強調和平要靠力量，靠侵略者賞賜的和平不是真和平，指目前在蔡英文總統領導下，強化國防力量，和平靠國防，國防靠全民，提高國防力量保護自己，透過備戰來避戰，達到和平的目標，才是永續的和平。

賴清德說，另外也要跟國際合作，現在民主國家為抵抗中國極權武力擴張，韓國總統去美國已經共同合作，日本首相也曾到美國，發揮震懾的作用。未來他要為和平奮鬥，持續提升台灣的力量，與國際社會站在一起。