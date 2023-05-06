警政署日前發文要求全國各警察局總動員，召募 18 至 40 歲熱血青年加入義警或民防行列，被外界質疑是否是為戰爭做準備。台北市議員李柏毅指出，即使有嘉獎鼓勵，4 個月內台北市只拉到 60 人加入民防，甚至退休的人數比新人還多。台北市議員游淑慧今( 6 日)也指出，蔡政府想推動民防，應該先呼籲全體民進黨黨員加入民防，先看看成效再推廣到全民。

李柏毅昨在《少康戰情室》中表示，據警界同仁透露，警政署確實有要求警察拉新血加入民防，沒有 KPI 、但有獎勵值，每拉 1 名 40 歲以下青年加入民防就記一支嘉獎，如果沒有 40 歲以下的，每 2 名 40 歲以上的加入，也有一支嘉獎。

李柏毅也指出，這個獎勵活動已經在 4 月底結束了，但問題在於，今年 1 月至 4 月的四個月內，全台北市只拉到 60 個人加入，大部分都是警察靠人情壓力拉來的，慘到不行，甚至召募民防的人數是「負數」，因為退休的比加進來的還多。

李柏毅直言，加入民防幾乎沒有任何福利，只有聚餐、出遊，對年輕人完全沒有吸引力，之後警察也不會再去特地召募民防，因為效果很差、吃力不討好，而且真的很困難。

游淑慧今在《周末大爆卦》節目中也提到，警察的勤務非常重，長期以來都有員額不滿的問題，還有年金被砍的問題，而蔡政府再繼續增加警察的業務，恐怕會讓警力越來越少。

游淑慧也直言，警政署要召募也不用這麼麻煩，請總統蔡英文出面呼籲，只要是民進黨黨員，一律都加入民防，以自身作起，來看看有多少黨員響應，再來推廣到全民去。