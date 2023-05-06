現代人工作忙碌，經常吃外食，但小心吃進過多添加物。營養師張宜婷提醒，外食中常加入調味、強化營養、防止氧化等作用的添加物，長期接觸恐會影響人體，出現腹瀉、嘔吐、頭痛、認知功能減退等症狀，並分享5招加強身體代謝的方法，有效降低添加物對身體的危害。

營養師張宜婷在臉書粉專表示，食品添加物指的是以著色、調味、防腐、漂白、乳化、增加香味、安定品質、促進發酵、增加稠度、強化營養、防止氧化為主要目的，加入或接觸到食品的單方或複方物質，使用上有時確實有必要性，例如穩定食物品質、避免食物中毒、增加營養等。

張宜婷進一步說明，但有研究顯示，食品添加物可能導致腹痛、腹瀉、嘔吐、頭痛、眩暈、認知功能減退、分心、過動、憂鬱、神經系統受損等症狀，但接觸食品添加物幾乎難以避免，所以調整體內代謝格外重要，肝臟和腎臟能協助分解攝入的化學物質，減輕身體負擔。

張宜婷分享5招加強身體代謝的方法，第一是每天水要喝2000毫升，促進身體代謝力；第二睡眠要充足，每天至少睡6至8小時，可減少肝臟負擔；第三養成運動習慣，流汗能幫助代謝；第四是飲食上盡量選擇天然食品；最後是培養良好排便習慣，腸道規律排泄有助維持健康。

張宜婷指出，挑選食品時也要注意，選擇標示清楚的食物，避免添加物不明的疑慮，再來是學會閱讀食物標示與食品成分表，了解食品中含量最高的成分是食物還是添加物，最後是避免選擇色彩鮮豔、香味濃郁的食物，而是以新鮮為主，能減少過多的人工色素和香料。