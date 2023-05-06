台中太平區光興路昨（5）發生一名騎士載著5歲女兒騎車時，對面突然出現一輛砂石車逆向超速「迎面駛來」，砂石車疑似要超車，在雙黃線違規換車道，騎士目擊嚇壞罵髒話，女兒也驚喊「嚇死我了」，事後上網曝光畫面怒批「差點跟5歲女兒一起被你收掉」。

該騎士在臉書「爆料公社」曝光事發影片，他當時載著女兒行駛到一半，對面突然有輛砂石車「逆向」朝她駛來，該砂石車當時打著右轉燈，疑似是要超越前方另輛大貨車，卻未注意騎士迎面駛來，騎士當下緊急閃到右側道路，驚險躲過，5歲女兒也驚喊「嚇死我了」。

該騎士說「真是他X的什麼開車素質，到底是想害死多少人」，他說當下若沒即時閃過，「那個1.5秒就真的掰掰了」，稱所幸當下路邊沒有違停，他還能閃避，認為砂石車跨越雙黃線逆向又超速已嚴重違規，目前已檢舉對方，也轉發給議員處理。

其他網友留言「殺人未遂」、「可以吊銷他的生命嗎」、「6666等著收紅單，這種最可惡，想死自己去死，還逆向」、「差點被收掉」、「太離譜了有夠恐佈的！一定要吊銷駕照」、「大車會被人罵就是有這種害群之馬，真的是大車之恥」；太平警分局表示，目前尚未接獲報案或檢舉，將會根據影片內容事實查證後，依道路交通管理處罰條例規定製單舉發。