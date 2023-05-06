據大陸央視報導，大陸國家主席習近平和夫人彭麗媛6日致電祝賀英國國王查理三世和王后卡蜜拉加冕。

習近平和彭麗媛在賀電中指出，當前世界正經歷深刻複雜變化，國際社會面臨許多前所未有的挑戰。中英同為聯合國安理會常任理事國，應以長遠和戰略眼光，共同推動和平、發展、合作、共贏歷史潮流。中方願同英方一道努力，增進人民友好，擴大互利合作，深化人文交流，以穩定互惠的中英關係更好造福兩國和世界。