高市議員黃捷（右）在臉書透露，中午接待日本自民黨訪問團，陳其邁市長介紹到她說「黃捷是我們很年輕的議員，30歲，未婚。」日本青年局長鈴木憲和聽到後，就特別把單身的眾議員西野（左）介紹給她認識。（翻攝自黃捷臉書）

高雄市長陳其邁致贈大漁旗予自民黨青年局局長鈴木憲和。（高市府提供）

自民黨青年局局長鈴木憲和訪團與高雄市府團隊合影。（高市府提供）

日本自民黨青年局長鈴木憲今（6）日率訪問團拜訪高雄市長陳其邁，鈴木贊同高雄地位重要性與發展潛力，邀請陳其邁8月一起訪問帛琉，強化雙邊的印太合作。打趣的是，陳其邁還充當月老，幫未婚的高市議員黃捷牽線「認識」日本眾議員西野，網友笑說「期待有好結果」。

鈴木憲今偕局內成員及日本青年會議所（日本國際青商會）麻生將豐會長一行訪高，與高雄市長陳其邁、立法委員邱議瑩及市府團隊交流。陳其邁表示，台日兩國歷史、文化、情感息息相關，透過安全及經濟合作形成牢不可破的羈絆，期待和自民黨青年局朋友一起努力，確保東亞和平穩定與經濟、民主、自由的發展。

陳其邁指出，台日在安全與經濟領域都面對相同挑戰，例如高雄與熊本都有台積電投資，能夠在半導體產業鏈上形成非常好的互補投資，讓兩國不僅是安全戰略夥伴，更要升級成產業戰略夥伴。

鈴木憲和眾議員回應表示，日本也相當重視印太地區的合作，而台灣的邦交國帛琉也是當中的重要國家，希望8月能邀請市長陳其邁一同訪問帛琉，持續發展高雄和日本、台灣與日本間的合作。

該拜會行程後，黃捷在臉書透露，中午接待日本自民黨訪問團，陳其邁市長介紹到她說「黃捷是我們很年輕的議員，30歲，未婚。」日本青年局長鈴木憲和聽到後，就特別把單身的眾議員西野介紹給她認識，讓黃捷直說「雙方都很努力在促成台日友好，友誼長存」。