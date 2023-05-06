行人綠燈過馬路挨撞的事故頻傳，讓台灣被貼上「行人地獄」的負面標籤。中原大學生物科技學系副教授招名威近日也有感而發，5日他走在台北某處的斑馬線上，竟連續有6輛車不禮讓行人，還加速疾駛而來，超危險的場面讓招名威不禁感嘆：「首都台北沒有比較文明」。

招名威在臉書粉專《招名威教授 毒理威廉 》發文表示，日前他和一名路人和一名小學生走在忠孝東路的斑馬線上，才走到一半，另一邊突然連續來了6輛汽車，完全沒有要禮讓的意思，更誇張的是，這些車輛還加速直衝，「車子跟車子之間黏著可緊了，深怕我一個片刻就會衝出去一樣」。

險象環生的情況讓招名威直呼：「台灣真的是行人地獄，首都台北沒有比較文明！」更納悶這些不禮讓行人的駕駛究竟是抱持著什麼樣的心態開車。最後，招名威也思考出結論，表示自己未來過馬路ㄧ定會拿起手機錄影，「絕對不會錯過這種危險畫面」。

貼文曝光後，引來千名網友按讚、留言，「我在網路上看投票，有70%的人說自己會主動讓行人，但我笑了，幾乎沒看過這種事發生」、「我曾經停下來讓行人過，結果被後車一直叭」、「一定要重罰這些無恥的駕駛者」、「台北還這樣喔，其他縣市不就完蛋」、「不是已經開罰不禮讓行人的罰則了嗎？這些不文明的人很愛挑戰公權力耶」。