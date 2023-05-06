你看過20歲的庹宗華演起高中生的稚嫩鮮肉模樣嗎？最近連續以賣座國片《關於我和鬼變成家人的那件事》、Netflix熱播台劇《模仿犯》洗練演技備受討論的資深視帝庹宗華，5日出席數位修復版《油麻菜籽》特映活動，與片中飾演高中情侶的女主角蘇明明再度合體亮相。庹宗華當年拍攝《油麻菜籽》時，都還沒演出《報告班長》系列，可說是尚未接受軍事洗禮的「天菜」，讓現場許多年輕影迷看完電影後驚呼連連，都說完全認不出來他就是在《模仿犯》中，以神演技包辦整齣戲哭點的「勇哥」。

目前身上有兩部戲劇在軋的庹宗華，今天百忙中特地向劇組告假，說怎樣也要來看銀幕上40年前的自己。「記得那時為拍高中生的戲，先理短了頭髮，到了再拍我和蘇明明出社會後重逢的戲時，只好戴上假髮拍，搞了老半天…。」庹宗華笑著說。

他特別感謝當年萬仁導演教他如何展現要如何飾演高中生和社會人士不同階段的分別，更謝謝這次國家影視聽中心用心做好的數位修復，讓他難以想像可以在電影院裡，透過清晰無比，仿如昨天拍攝的畫面和40年前的自己重逢。

《油麻菜籽》改編自廖輝英獲時報文學獎首獎作品，由萬仁執導，陳秋燕、柯一正、蘇明明、顏正國等人主演。由於選角用心，每位演員的表現都稱職出色，加上戲情寫實動人，1983年底全台上映，即創下極佳的票房與口碑。飾演母親的陳秋燕榮獲金馬獎最佳女配角獎；廖輝英、侯孝賢兩人更獲金馬獎最佳改編劇本獎。隔年進軍香港，成為當時少數在香江賣座能突破百萬港幣的國片，並獲選香港電影金像獎「年度十大華語片」，堪稱台灣新電影最平易近人的作品之一。

劇情透過母女與家庭故事，反映戰後台灣從農業社會進入工商業社會，女性地位在重男輕女傳統觀念下，如何走出一片天的變遷。飾演母親的陳秋燕，將傳統婦女「油麻菜籽命，落到那裏，就長到那裏」的認命觀念，刻劃得淋漓盡致；對照於飾演女兒的蘇明明所代表的戰後嬰兒潮新女性，則是由茫然順從到不甘屈服，終因為能撐起獨立主自的經濟能力，得以突破命運擺佈，告別舊時代束縛，昂揚走出新的人生路。

獻給辛苦的台灣母親與女兒的電影《油麻菜籽》全新數位修復版，定於5月12日母親節前夕全台上映。