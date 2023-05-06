台中彭男去年騎車在豐原區發生車禍，送到醫院救治時口袋卻掉出「3顆子彈」，嚇壞醫護人員，趕緊報警處理，經警方送鑑定發現子彈具殺傷力。一審審酌，彭未經許可持有子彈罪，處有期徒刑3月，併科罰金5000元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以1仟元折算1日，可上訴。

檢警調查，彭男基於未經許可持有具殺傷力之非制式子彈之單一犯意，於2022年3月19日前某日，以不詳管道取得具有殺傷力之口徑9mm非制式子彈3顆，未經許可而無故持有子彈3顆。當天上午7時許，彭騎乘普通重型機車，途經台中市豐原區時發生車禍事故，受傷嚴重，經人報警處理。

警方獲報趕到現場，並將彭男送往署立豐原醫院急救，同日上午8時許於該醫院救治時，經該醫院護理師發現從彭男的褲袋掉出子彈3顆，嚇了一跳，趕緊報警處理。

檢警查扣非制式子彈共3顆，經採樣1顆試射鑑驗後認定具有殺傷力，屬違禁物，除試射之非制式子彈1顆已失違禁物性質，不為沒收之聲請外，其餘2顆非制式子彈，請依刑法第38條第1項規定宣告沒收。檢方偵結依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴彭男。

一審法官認為，彭持有子彈對社會秩序及他人生命、身體安全構成潛在威脅，所生危害不容輕忽，但所持數量甚少未供作任何犯罪行為之用，未因此造成公眾或他人之現實惡害，犯罪情節尚非重大。

一審審酌，彭男發生嚴重車禍已造成重度殘障，除沒有收入並有重度身心障礙證明，僅依靠殘障津貼過生活，家庭經濟狀況貧寒，最後依未經許可持有子彈罪，判彭3月徒刑，併科罰金5000元。