好市多（Costco）日前傳出「科克蘭冷凍三種綜合莓」遭檢出A肝病毒，行政院消保處表示，目前遭污染莓果已下架，且可辦理退貨，除高雄市政府已進行裁罰外，地方消保官並已要求好市多公司提供醫療、施打疫苗等費用賠償，消費者如有權益未獲妥適處理，可提起消費爭議申訴，必要時，政府將協請優良消保團體提起團體訴訟。

行政院消保處表示，案發後連繫好市多公司登記地高雄市政府消保官，請其積極辦理下架退貨，並通知台北市政府消保官要求仍在銷售該批遭污染冷凍莓果電商平台立即下架，並發文通知全國各地方政府依法妥處消費爭議案件，目前遭污染莓果業已回收下架及退貨；也透過各地方政府消保官管道，要求業者依法賠償相關醫療及疫苗費用。

有關團體訴訟部分，行政院消保處於事發後立即與優良消費者保護團體聯繫，並獲其表示有承接團體訴訟意願；另行政院消保處亦函請衛福部研議團體訴訟經費補助事宜，衛福部已表示可申請食品安全保護基金補助團體訴訟費用。因此，消費者如無法獲得妥適處理時，政府將儘速請優良消費者保護團體提起團體訴訟。如欲提起團體訴訟消費者，請保留相關證據資料，以利後續訴訟進行。