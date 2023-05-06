今（6）日凌晨0時許，新北市三重區重陽路四段1間卡拉OK，2名男客人因酒後互看不順眼，結果在店外大打出手，附近居民聽到吵架聲報警處理，警方獲報到場處理，雙方互告傷害，警方遂將雙方帶回偵辦。

（翻攝社會事新聞影音）

警方表示，6日0時許接獲民眾報案，稱三重區重陽路四段某卡拉ok有民眾吵架鬧事，警方立即派員前往，經了解係54歲陳姓男子與60歲賴姓男子雙方因酒後互看不順眼起言語爭執，並至門外互毆，友人則在旁勸架。警方到場時已無衝突情事，雙方均表示要提出傷害告訴，全案依規定製作筆錄函送新北地檢署偵辦。