韓國女星李多海和歌手SE7EN愛情長跑8年，在今年3月宣布結婚喜訊，今（6日）在首爾舉辦世紀婚禮，日前才公開婚宴場地和賓客名單，沒想到在婚禮當天傳出有李多海的大陸粉絲飛到韓國送賀禮，她竟直接邀請粉絲參加婚宴，貼心舉動被全網讚爆。

李多海與SE7EN的世紀婚禮今晚登場，而今日的「最美新娘」李多海也被粉絲爆出私下有多暖，李多海粉絲團微博下午發文，透露有多名李多海骨灰級的大陸粉絲，特地帶著大陸各地粉絲準備的禮物，飛到韓國首爾送上祝福；而李多海得知此事，立刻邀請送禮物的幾名粉絲一起參與婚宴，共同分享她的幸福和喜悅。

李多海貼心邀請粉絲參加婚宴，引起討論。（圖／摘自李多海粉絲團微博）

忙著婚禮的李多海竟還能照顧到來自大陸的鐵粉們，瞬間在網上引起熱議，「李多海人太好了吧，請粉絲去參加婚禮」、「我的女孩李多海還是那麼當年的女孩，一定要幸福啊」、「太暖了吧，直接請粉絲去婚禮」。

據韓媒《OSEN》報導，李多海與SE7EN婚禮舉辦於首爾新羅飯店的Dynasty廳，場地可容納700位賓客，而婚禮的司儀是SE7EN好友金俊浩，婚禮歌手則是BIGBANG主唱太陽、OST女王GUMMY和S.E.S.主唱Bada。