高雄市政府徵選母親節40名「美力媽媽」獲獎名單出爐！鳳山早療中心慢飛天使小諭的媽媽方培郁除照顧2名發展遲緩的孩子外，又悉心照料車禍復健的丈夫，扛著千斤重擔，她勇敢面對生活壓力，只盼家人健康、孩子自立，堅韌的母愛精神，讓她榮獲「給力媽媽」美名。

3個孩子的媽媽方培郁，在孩子2歲時觀察到一對兄弟還不會開口叫爸爸、媽媽，所講的都是無意義的話語，在醫生建議銜接醫院評估，小辰診斷出語言及社會情緒發展遲緩，小諭則是有明顯自閉症特質，兩兄弟皆符合申請身心障礙證明。

小諭和小辰相繼到鳳山早療中心就讀日托班，方培郁一大早起床就先送哥哥上學，接著送自閉症雙胞胎去早療中心，返家後早已過吃早餐時間，下午4點又再去接送孩子返家，一周4天帶著孩子上復健課程，每天忙碌的日子，讓她經常凌晨才能上床睡覺。

以往孩子只會發出阿阿聲，叫名字也毫無回應，經過2年的努力，孩子終於有了喜怒哀樂，會表達自己的情緒，讓方培郁感到無比欣慰，不過面對親戚對兩名孩子的發展不理解，即便樂觀開朗的她，仍是感到背負莫名的壓力。

今年1月，方培郁的先生因車禍造成顱內出血住院45天，昏迷指數4-5，在腦開刀時又新冠肺炎確診，住在加護病房負壓床，醫生曾說最差狀況就是成為植物人，突如其來的噩耗壓力，讓方培郁險些倒下，但她不敢多想，只想一切等開完刀再說。

家中的經濟支柱倒下，方培郁所幸有家人朋友協助及伊甸認養補助的經濟支持，讓她撐過這難關，她堅強的照顧3個孩子及復健中的丈夫，盡心盡力照顧好每一位家庭成員，希望家人平安，孩子們能有所進步成長，堅強的母愛精神也讓她獲選「美力媽媽」。