日本首相岸田文雄7日將進行任內首度訪韓行程，並與韓國總統尹錫悅舉行領袖會談。岸田此行將是時隔12年再有日本首相為日韓領袖會談專程訪韓，盼藉此加速日韓關係改善趨勢。

日本放送協會（NHK）報導，岸田將從5月7日起赴韓國首爾訪問2天，7日下午將與尹錫悅舉行會談。

目前預料，兩人在會談上，除因應北韓研發核武及飛彈而將在安全保障層面確認強化合作外，也會在半導體領域等經濟安全保障合作及雙邊出口管理方式等方面交換意見。

兩國間爭議已久的前「徵用工」（二戰時期日本企業強徵韓國勞工）問題，韓國有關方面已提出解決方案的執行狀況，研判日方也希望韓國能共享相關資訊。

此外，由於日方邀請尹錫悅參加本月在日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）領袖峰會，及屆時將舉行的日美韓領袖會談等，岸田與尹錫悅在7日會談上也將進行事前協調。

岸田此次訪韓，是基於尹錫悅3月訪日舉行會談時，兩人都同意重啟領袖互訪的「穿梭外交」，這是時隔12年再有日本首相為日韓領袖會談專程訪韓。