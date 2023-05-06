南瑤宮癸卯年笨港進香6日回鑾，原預計下午4點半媽祖鑾轎會進入中華路與民生路口，不過今年疫情趨緩人潮爆，鑾轎直到6點都還卡在大埔路過不來。（吳建輝攝）

林世賢表示，今年隨香信眾、陣頭比往年多3倍，充分展現彰化人的熱情，更顯見彰化人對彰化媽的認同。（吳建輝攝）

南瑤宮建廟於清乾隆3年，主祀媽祖，是「台灣進香團鼻祖」，根據記載，從清朝嘉慶年間開始，就有每年前往發源地笨港進香的傳統。（吳建輝攝）

南瑤宮癸卯年笨港進香6日回鑾，原預計下午4點半媽祖鑾轎會進入中華路與民生路口，市長林世賢帶領信眾提前現身等待接駕，不過今年疫情趨緩人潮爆，鑾轎直到6點都還卡在大埔路過不來，林世賢表示，今年隨香信眾、陣頭比往年多3倍，充分展現彰化人的熱情，更顯見彰化人對彰化媽的認同。

南瑤宮建廟於清乾隆3年，主祀媽祖，是「台灣進香團鼻祖」，根據記載，從清朝嘉慶年間開始，就有每年前往發源地笨港進香的傳統，徒步百年古香路，走過城市、鄉村，今年疫情趨緩人潮爆滿，北管樂與鑼鼓鞭炮聲不斷，響徹整個彰化市。

要完成南瑤宮赴笨港進香不是這麼容易，過程中必須完成傳統宗教儀式，像是「對龍銀」還有「換娘傘」，其中「對龍銀」是確認身分，以今年負責接（祭）貳香的北斗鎮中圳白鶴宮來說，必須持半邊銀牌和南瑤宮方面的半邊銀牌經過核對，完全併攏，代表接（祭）香的身分確認。早期是「龍銀」，後來改為「仿古銀牌」

至於「換娘傘」則有挽留對方作客之意，這些特殊儀式自古相傳至今，對交流雙方的廟宇及信眾來說，都很有意義，而這些傳統宗教儀式，每項都傳承近200年，廟方遵循古禮傳承至今，每年儀式都吸引許多文史愛好者朝聖。

彰化市長林世賢表示，今年陣頭數比往年多了三倍以上，表示彰化人已經認同南瑤宮的彰化媽，沿途都有信眾擺設香案，也有熱情的民眾在路邊擺放小點心，供隨香的信眾享用共同迎接彰化媽，彰化人拜彰化媽，這傳承2百多年的進香香火，明年會再接續下去。