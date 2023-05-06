英王查爾斯三世加冕大典週六（6日）在倫敦西敏寺登場。週五傍晚，全市進入加冕前夕倒數計時階段，倫敦地鐵竟然上演眾人奔逃景象！起初街頭消息指地鐵北線一處車站發生火災，乘客破窗爬出車廂，月台擠滿逃生旅客，後來倫敦交通局證實並無火災。

英國廣播公司等媒體報導，倫敦當地時間週五下午將近5時50分，地鐵北線克萊姆公園站（Clapham Common）月台出現慌亂景象，乘客試圖逃出車廂。根據網友在社群平台分享的影片顯示，有人使勁兒推開車門，有人在月台上協助敲碎車窗，不斷有乘客從車廂爬出，月台電子告示板顯示「緊急情況，請立即離站」，時間顯示為17時48分。克萊姆公園站距離西敏寺大約3哩到4哩。

英國交通警察隊（British Transport Police）說，並未接獲任何人員受傷的通報。倫敦交通局發言人則表示，消防隊到場處置後證實，現場沒有失火。

A fire broke out in the London Underground before the coronation of Charles III

A fire broke out in the London Underground. People in a panic knock out the windows of the train, so as not to die, inhaling acrid smoke. pic.twitter.com/5r13TYEBHu — Spriter (@Spriter99880) May 6, 2023

克萊姆公園地鐵站營運人員說，車站警報作響，推測起因於列車排風扇發生機械故障。倫敦交通局已對此事展開調查，並就克萊姆公園站發生的狀況致歉。地鐵黑線車班也因此造成嚴重誤點。

倫敦消防隊說明，隊員趕抵車站時，大約500人離開月台上的列車，「有可能是剎車塵遭人誤以為什麼東西燒起來了」。

事發當下就在月台上的一名乘客麥康奇（Jamie McConkey）描述當時情況，站內「煙霧味濃重」，人們逃離車廂過程不時傳來尖叫聲：「我聽見窗內有人猛敲車身，月台上有些旅客開始幫忙推開車門。場面很嚇人。我跑上前，有人正敲破車窗，車裡有些乘客大吼大叫、想辦法奪門而出。車門完全卡住，大家用力推開，我也一起幫忙推門。車內乘客的手腳搶著伸出車外，看起來真的嚇壞了，有些人臉色慘白。」

一名從車廂逃出來的乘客則說：「我們全都困在車廂裡，車門全上鎖了。列車另一頭的尖叫聲、拍打聲都聽得見，人人都想逃出地鐵車廂。我們都不曉得到底什麼狀況，月台上的人、車廂裡的人都在敲碎車窗。我現在才明白，原因出在地鐵車廂充滿煙霧。」